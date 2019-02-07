Погода в Москве: в выходные ожидаются небольшие осадки

Облачная погода с небольшим снегом установится в Москве в выходные дни, минимальная температура воздуха днем окажется на уровне 4 градусов ниже ноля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова

"Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков у нас не ожидается. В пятницу возможно в облаках появление просветов", — рассказала РИА Новости Позднякова в четверг.

По данным Метеобюро, минимальная температура в столице в пятницу установится на уровне минус 5 — 7 градусов, дневная от минус 2 до минус 4 градусов.

"Практическая такая же погода ожидает нас и в выходные дни. В субботу днем и в воскресенье днем будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Преобладающая температура воздуха — минус 2-4 градуса. И на пару градусов мороз будет усилен в ночные часы", — уточнила синоптик.

Она добавила, что в целом погода в мегаполисе будет комфортной, несмотря на то, что ветер будет от небольшого до умеренного.