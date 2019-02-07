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Погода в Москве: в выходные ожидаются небольшие осадки 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода с небольшим снегом установится в Москве в выходные дни, минимальная температура воздуха днем окажется на уровне 4 градусов ниже ноля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков у нас не ожидается. В пятницу возможно в облаках появление просветов", — рассказала РИА Новости Позднякова в четверг.
По данным Метеобюро, минимальная температура в столице в пятницу установится на уровне минус 5 — 7 градусов, дневная от минус 2 до минус 4 градусов.
"Практическая такая же погода ожидает нас и в выходные дни. В субботу днем и в воскресенье днем будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Преобладающая температура воздуха — минус 2-4 градуса. И на пару градусов мороз будет усилен в ночные часы", — уточнила синоптик.
Она добавила, что в целом погода в мегаполисе будет комфортной, несмотря на то, что ветер будет от небольшого до умеренного.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Москва
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