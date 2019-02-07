Синоптики предупредили о сильной гололедице в Москве

Небольшой снег и до минус 6 градусов по Цельсию ожидаются в Московском регионе.

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о сильной гололедице в Москве в четверг, 7 февраля.

Согласно прогнозу Гидрометцетра, температура воздуха в этот день составит -3 градуса по Цельсию.

Ожидается облачная погода, а также снег. Кроме того, по данным синоптиков, в ближайшее время в Москве может похолодать на пару градусов.

Ранее сообщалось, что на Москву и Московскую область обрушился самый мощный за последние 70 лет снегопад.