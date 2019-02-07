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Синоптики предупредили о сильной гололедице в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Небольшой снег и до минус 6 градусов по Цельсию ожидаются в Московском регионе.
Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о сильной гололедице в Москве в четверг, 7 февраля.
Согласно прогнозу Гидрометцетра, температура воздуха в этот день составит -3 градуса по Цельсию.
Ожидается облачная погода, а также снег. Кроме того, по данным синоптиков, в ближайшее время в Москве может похолодать на пару градусов.
Ранее сообщалось, что на Москву и Московскую область обрушился самый мощный за последние 70 лет снегопад.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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