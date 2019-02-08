Погода в России: в МЧС посоветовали натереть обувь наждачкой и прикрепить поролон

МЧС РФ рассказали россиянам, как уберечь себя от травм во время гололедицы: в ведомстве посоветовали натереть песком и оклеить пластырем подошвы ботинок, прикрепить поролон к каблукам, наступать на лед полной стопой и группироваться при падении.

По данным специалистов ведомства, гололед наблюдается при температуре от 0 до -3 градусов по Цельсию. Гололедица образуется после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега.

Если синоптики обещают гололедицу, в МЧС рекомендуют подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву — лейкопластырь или изоляционную ленту, натереть подошвы песком или наждачной бумагой.

Передвигаться по льду нужно, не торопясь, наступая на всю подошву, слегка расслабив ноги и освободив руки, пояснили спасатели. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

В случае падения спасатели рекомендуют присесть, чтобы снизить высоту падения, постараться сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Часто гололед сопровождается обледенением проводов. В ведомстве советуют при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или контактных сетей электротранспорта сообщить об этом администрации.

При получении травмы спасатели рекомендуют обратиться в травмпункт и оформить справку — это поможет возместить причиненный ущерб через суд. Подать иск можно как по месту жительства, так по месту получения травмы.