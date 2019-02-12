Погода в Москве: Московских влюбленных подморозит

По его словам, ночью температура в столице опустится до минус 7-8 градусов, днем столбики термометров покажут около 3-4 градусов ниже нуля. При этом давление в регионе заметно повысится. «Будет солнышко иногда проглядывать», — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что вплоть до 13 февраля в городе будет сохраняться теплая погода.

Ранее синоптики предупредили, что 12 и 13 февраля в столичный регион придут сильные снегопады. Ожидается, что в городе выпадет до трети месячной нормы осадков.