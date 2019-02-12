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Погода в Москве: Московских влюбленных подморозит 

Мослента + ещё 24 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Похолодание придет в Москву в День святого Валентина, 14 февраля. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, ночью температура в столице опустится до минус 7-8 градусов, днем столбики термометров покажут около 3-4 градусов ниже нуля. При этом давление в регионе заметно повысится. «Будет солнышко иногда проглядывать», — отметил Вильфанд.
Он также добавил, что вплоть до 13 февраля в городе будет сохраняться теплая погода.
Ранее синоптики предупредили, что 12 и 13 февраля в столичный регион придут сильные снегопады. Ожидается, что в городе выпадет до трети месячной нормы осадков.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
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