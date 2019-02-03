Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: похолодание до минус 10 градусов ждет Москву к среде 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На следующей неделе сибирские холода окажут влияние на московский регион. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает "Интерфакс".
Понижение температуры начнется вечером во вторник, 5 февраля, когда похолодает до -7 градусов. Это связано с крупным антициклоном, пришедшим на юг Западной Сибири. Оттуда он начнет смещаться дальше на запад, что приведет к похолоданию на европейской части России. Но если в Сибири антициклон приводит к 50-градусным морозам, то в Москве он лишь обеспечит нормальную для февраля температуру.
В ночь на среду, 6 февраля, будет до 10 градусов мороза. В четверг ожидается от -3 до -5. Эта погода сохранится в столице до конца следующей недели. Осадки ожидаются лишь во второй половине среды и первой половине четверга.
Ранее в транспортном комплексе столицы призвали водителей быть внимательнее в воскресенье, 3 февраля, из-за скользких дорог.
Москва24: последние новости
Несколько катков закрыли из-за оттепели в Москве ЦОДД посоветовал водителям не терять бдительность и варежки В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Видео
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
Японцы поставили крест на Курилах и Абэ
В мире
Европа отказалась вернуть России ее миллиарды
Европа В мире
В США охранники подожгли посетителя ресторана
Происшествия В мире
«Встречусь с Путиным»: Зеленский не боится мести радикалов
В мире Статьи
«На Украине»: в ООН поучили русскому языку
В мире Статьи
«Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет»
Шоу-бизнес
Гибель группы Дятлова: сенсационные свидетельства
Происшествия Статьи
Башаров опроверг слухи об избиении жены
Шоу-бизнес Статьи
Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение