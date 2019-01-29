Погода в Москве: Москвичам пообещали зимний март

Москвичам не стоит рассчитывать на раннюю весну. Об этом « Российской газете » рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в первый месяц весны прогнозируются 15-20-градусные морозы, которые будут чередоваться с оттепелями.

Также, по словам ученого, снежный покров в столице останется минимум до середины апреля. Метеорологи прогнозируют, что в феврале и марте продолжатся снегопады, из-за которых нынешние сугробы прибавят еще несколько сантиметров.

27 января сообщалось, что высота снежного покрова в некоторых районах Москвы отличается от рекордных показателей 1956 и 1994 годов всего на сантиметр. Самый высокий снежный покров зафиксирован в районе Павловского Посада — 56 сантиметров при абсолютном максимуме 57 сантиметров.