Москву засыпет снегом

Москвичей предупредили о самом мощном снегопаде

На выходных 26 и 27 января на Москву Подмосковье обрушится самый сильный за зиму снегопад. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Снегопад начнется в субботу, 26 января. В этот день порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, поднимется метель. В воскресенье, 27 января, погода не изменится.

В итоге к утру понедельника, 28 января, в Москве выпадет 14-17 миллиметров осадков.

До этого сильный снегопад в столице фиксировали 6 декабря 2018 года. Тогда в городе выпало шесть миллиметров осадков.

Центр погоды «Фобос» ранее сообщал, что в выходные в столице может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. По данным синоптиков, к вечеру 27 января снегопады ослабеют, а воздух прогреется до минус одного — минус шести градусов.