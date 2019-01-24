Москву засыпет снегом

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Москвичей предупредили о самом мощном снегопаде 

Рамблер 1 час назад
На выходных 26 и 27 января на Москву и Подмосковье обрушится самый сильный за зиму снегопад. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Снегопад начнется в субботу, 26 января. В этот день порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, поднимется метель. В воскресенье, 27 января, погода не изменится.
В итоге к утру понедельника, 28 января, в Москве выпадет 14-17 миллиметров осадков.
До этого сильный снегопад в столице фиксировали 6 декабря 2018 года. Тогда в городе выпало шесть миллиметров осадков.
Центр погоды «Фобос» ранее сообщал, что в выходные в столице может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. По данным синоптиков, к вечеру 27 января снегопады ослабеют, а воздух прогреется до минус одного — минус шести градусов.
Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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