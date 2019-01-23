МЧС предупредило о наступлении аномальных холодов в Карелии

В ближайшие дни в Карелии установится аномально холодная погода с температурами на 10-15 градусов ниже нормы, сообщает в среду ГУМЧС по республике.

"С 24 по 28 января преимущественно по северным и центральным районам Республики Карелия ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 10-15 градусов ниже климатической нормы (норма: от минус 11,7 до минус 13,8 градуса Цельсия)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в районах могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением электро— и водоснабжения населенных пунктов и социально значимых объектов.

МЧС рекомендует проверить работоспособность и обеспечить топливом источники автономного энергоснабжения предприятий ЖКХ и социально-значимых учреждений; энергетикам — взять на контроль участки ветхих воздушных линий электропередач; воздержаться от выезда на личном транспорте; взять под контроль выход школьных автобусов на маршруты.