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МЧС предупредило о наступлении аномальных холодов в Карелии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие дни в Карелии установится аномально холодная погода с температурами на 10-15 градусов ниже нормы, сообщает в среду ГУМЧС по республике.
"С 24 по 28 января преимущественно по северным и центральным районам Республики Карелия ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 10-15 градусов ниже климатической нормы (норма: от минус 11,7 до минус 13,8 градуса Цельсия)", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в районах могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением электро— и водоснабжения населенных пунктов и социально значимых объектов.
МЧС рекомендует проверить работоспособность и обеспечить топливом источники автономного энергоснабжения предприятий ЖКХ и социально-значимых учреждений; энергетикам — взять на контроль участки ветхих воздушных линий электропередач; воздержаться от выезда на личном транспорте; взять под контроль выход школьных автобусов на маршруты.
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Погода , Общество , МЧС , Республика Карелия
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