Синоптики прогнозируют в Москве метель

Жителей столичного региона, согласно прогнозу метеоспециалистов, ждет усиление восточного ветра.

Прогнозируется, что в субботу, 26 января, небо затянут облака, пойдет снег, заметут метели.

— В воскресенье ветер понемногу начнет стихать, к вечеру снегопады ослабеют, и температура повысится до минус 10 градусов, — говорится в прогнозе на портале Метеовести.

Уточняется, что погода, которая будет в Москве, укладывается в рамки нормы.

Кроме того, упадет атмосферное давление, которое за выходные снизится на 20 миллиметров и в воскресенье составит 735 миллиметров.