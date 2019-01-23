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Синоптики прогнозируют в Москве метель 

Вечерняя Москва + ещё 6 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Жителей столичного региона, согласно прогнозу метеоспециалистов, ждет усиление восточного ветра.
Прогнозируется, что в субботу, 26 января, небо затянут облака, пойдет снег, заметут метели.
— В воскресенье ветер понемногу начнет стихать, к вечеру снегопады ослабеют, и температура повысится до минус 10 градусов, — говорится в прогнозе на портале Метеовести.
Уточняется, что погода, которая будет в Москве, укладывается в рамки нормы.
Кроме того, упадет атмосферное давление, которое за выходные снизится на 20 миллиметров и в воскресенье составит 735 миллиметров.
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