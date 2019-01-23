Аномальные морозы в Москве окрепнут к концу недели

В Гидрометцентре России сообщили, что аномально холодная погода усилится к концу рабочей недели. Столбики термометров в Москве опустятся местами до минус 25, а по области — до минус 28.

Синоптики рассказали, что 24 и 25 января в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём составит минус 13−11 градусов. Ночью в столице ожидается минус 19−17 градусов, а в четверг до минус 25. Местами будет гололедица. Об этом сообщает агентство «Москва».

«26 января, в субботу, ночь будет еще морозной, а в дневные часы синоптическая ситуация начнет меняться. Столичный регион накроют плотные кучевые облака, начнется снегопад», — отметили в Гидрометцентре.

Как ранее писал News.ru, мороз подарит москвичам возможность наблюдать гало. Появление гало связано с преломлением и отражением света в кристаллах снега и льда. Выглядит оно как разноцветные светлые круги вокруг Солнца или Луны. Оно возможно при низкой температуре, такой, например, как была в ночь на 23 января. Тогда столбики термометров опустились до минус 20.