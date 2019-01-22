Какая погода ожидает жителей Москвы на этой неделе

Ночь на 22 января в Москве стала самой холодной с начала года. Температура опустилась до -15,7 °С. Синоптики отмечают, что в течение этой недели потепления ожидать не стоит. К выходным ночные показатели могут опуститься до -20 °С. В Санкт-Петербурге и области температура может упасть до -23 ˚С. На Дальнем Востоке же наблюдается тёплая погодная аномалия. Температура в регионе в среднем на 14-16 градусов выше нормы.

Ночь на вторник 22 января стала самой холодной с начала 2019 года. Термометры зафиксировали показатели -15,7 °С.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали жителей Москвы пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий.

«Неделя началась бодро — снегопад, метель и гололёд. И так до пятницы. На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию… Или поезжайте на метро», — сообщается в твиттере ведомства.

О предстоящих морозах ранее предупреждал Гидрометцентр. Ночью градусники термометров могут опустятся до -17…-19°С в Москве и до -17…-22°С в Подмосковье

Климатические рамки

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пояснила в беседе с RT, что циклоны, проходящие по северу центральной части России, оставили холодный воздух. В данный момент атмосферное давление растёт и в условиях малооблачной погоды воздух не содержит много влаги. Таким образом, в ночные часы продолжается выхолаживание, что приводит к усилению морозов.

«Нам предстоит несколько дней, вплоть до конца недели — период морозной погоды, когда среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы, это отставание составит от 3 до 5 градусов. Но это не экстремальные холода, до рекордов далеко. Такая погода всё равно вписывается в климатические рамки и осталось напомнить, что мы только движемся к разгару зимы. Он, как правило, приходится на последние дни января и начало февраля. В этом году русская зима показывает свой характер», — заявила метеоролог.

По прогнозу Гидрометцентра, в дневные часы прогрев воздуха будет минимальным. Температура в Москве будет колебаться в небольших пределах от -17…-19°С в ночь на среду и пятницу, до -15…-17°С в ночь на четверг. По области термометры покажут -15…-22°С, и местами возможно понижение температуры до -25…-27°С. В среду днём будет -12…-14°С, в четверг в Москве ожидается около -10°С, в пятницу -11…-13°С. На дорогах — гололедица. Ближе к выходным облачность повысится, местами будет идти небольшой снег.

«А пока у нас погода соответствующая климату и вполне попадает под определение Пушкина — мороз и солнце», — заключила Марина Макарова.

«Классические крещенские морозы»

Стоит также отметить, что морозы во второй половине января — это ожидаемое природное явление, которое обычно совпадает с днями православного праздника Крещения, отмечаемого 19 января. Об этом RT сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

«В Москву пришли классические крещенские морозы. Отклонения составляют 4-6 градусов, такая погода считается холодной, даже для этого, самого холодного времени в году. Отметим, что конец января-начало февраля — это так называемая макушка зимы, когда среднесуточная температура в среднем многолетнем достигает самых низких в годовом цикле значений», — сказал эксперт.

По его словам, текущие морозы связаны с «влиянием глубокой тропосферной ложбины». В её тыловой части распространяется арктический воздух на фоне роста атмосферного давления. И этом приводит к понижению температуры. При этом солнце второй половины зимы уже достаточно высокое и мощное, чтобы прогревать воздух днём. Поэтому, несмотря на сильные морозы ночью, в дневные часы ожидается температура около -10…-12°С.

«Такая морозная погода сохранится всю неделю, в Москве не исключаются 20 градусные морозы», — добавил Леонид Старков.

В пятницу, 25 января, в ночные часы прогнозируется -22…-17°С, в субботу временами будет идти снег. Ночью -20…-15°С, днём -14…-9°С.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных морозах и в Санкт-Петербурге. Во вторник погоду будет определять антициклон. В городе ожидается -18…-20 ˚С, в пригороде — до -23˚С. Днём прогнозируется постепенное повышение температуры до -9…-11˚С.

Потепление на Востоке страны

Пока жители европейской части России ожидают арктических морозов, на востоке страны наблюдается значительное потепление. Приток тёплого воздуха приходит в прибрежные районы Магаданской области и Хабаровского края, а также вглубь континента. Это вызывает температурную аномалию. Ожидается, что на севере Хабаровского края показатели будут превышать норму на 14-16 градусов.

«Смещаясь к юго-западу, атмосферный фронт принесет потепление и на восток Якутии. В самом Якутске ожидается на 8-10° выше нормы. Однако оставшись вдали от своего источника, воздушная масса начнет быстро трансформироваться, и уже к концу недели температура в данном регионе вернется к норме», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Норильске тем временем снег, метель и мороз, температура опустится ниже -25°С. Долгота дня составила чуть более трёх часов, но за это время воздух успел прогреться после ночных -26…-24°С до -16…-14˚С в течение дня. Высота сугробов в Норильске ещё пару дней назад достигала 63 см, но утром в понедельник она уменьшилась до 57 см.