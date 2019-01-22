Синоптики рассказали о причинах похолодания в Москве

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на ближайшей неделе в Москве

«В Москву пришли классические крещенские морозы. Отклонения составляют 4-6 °С, такая погода считается холодной, даже для этого, самого холодного времени в году. Текущие морозы связаны с влиянием глубокой тропосферной ложбины, в её тыловой части распространяется арктический воздух на фоне роста атмосферного давления и размывания облачности это привело к интенсивному выхолаживанию воздуха и понижению ночной температуры», — рассказал Старков.

Он отметил, что поскольку в дневные часы солнце второй половины зимы достаточно высокое и неплохо прогревает воздух, то температура составит -10…-12 °С.

«Такая морозная погода сохранится всю неделю, в Москве не исключаются двадцатиградусные морозы, в выходные будет небольшой снег», — отметил синоптик.

Ранее стало известно, что ночь на 22 января стала самой морозной в Москве с начала года.