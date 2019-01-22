Столичные энергетики готовы к работе в морозы

Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Энергетический комплекс столицы подготовлен к морозам", — цитирует Бирюкова Агентство "Москва". "Бесперебойное энерго-, водо— и теплоснабжение под особым контролем городских служб", — подчеркнул он.

Бирюков напомнил, что теплом жителей столицы обеспечивают Мосэнерго МОЭК . На случай аномальных морозов у них имеются запасы резервного топлива, которые гораздо больше нормативов, предусмотренных на 1 февраля, пояснил заммэра.

"В Москве ситуация стабильная, вся инженерия работает", — заверил горожан Бирюков. По его словам, аварийно-диспетчерские службы столицы укомплектованы средствами связи, техникой и необходимым запасом материалов для предупреждения нештатных ситуаций. "Вся работа энергосистемы обеспечена надлежащим образом: имеются необходимые запасы материалов, автономных источников тепло-электроснабжения", — отметил заммэра.

Накануне в МОЭК заявили, что готовы к увеличению подачи тепла из-за морозов. В компании пообещали обеспечить всех потребителей теплом и горячей водой.

Ранее синоптики предупредили жителей столичного региона о сильных морозах. По прогнозам, к середине этой недели похолодает до минус 30 градусов. Ночь с 21 на 22 января уже стала самой морозной за январь. По данным метеостанции на ВДНХ, температура воздуха в столице опустилась ниже -15 градусов.

Из-за морозов москвичей попросили отказаться от автомобилей и пересесть на городской транспорт. Морозная погода задержится в столичном регионе до конца недели, уточнили специалисты.