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Столичные энергетики готовы к работе в морозы 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Энергетический комплекс столицы подготовлен к морозам", — цитирует Бирюкова Агентство "Москва". "Бесперебойное энерго-, водо— и теплоснабжение под особым контролем городских служб", — подчеркнул он.
Бирюков напомнил, что теплом жителей столицы обеспечивают Мосэнерго и МОЭК. На случай аномальных морозов у них имеются запасы резервного топлива, которые гораздо больше нормативов, предусмотренных на 1 февраля, пояснил заммэра.
"В Москве ситуация стабильная, вся инженерия работает", — заверил горожан Бирюков. По его словам, аварийно-диспетчерские службы столицы укомплектованы средствами связи, техникой и необходимым запасом материалов для предупреждения нештатных ситуаций. "Вся работа энергосистемы обеспечена надлежащим образом: имеются необходимые запасы материалов, автономных источников тепло-электроснабжения", — отметил заммэра.
Накануне в МОЭК заявили, что готовы к увеличению подачи тепла из-за морозов. В компании пообещали обеспечить всех потребителей теплом и горячей водой.
Ранее синоптики предупредили жителей столичного региона о сильных морозах. По прогнозам, к середине этой недели похолодает до минус 30 градусов. Ночь с 21 на 22 января уже стала самой морозной за январь. По данным метеостанции на ВДНХ, температура воздуха в столице опустилась ниже -15 градусов.
Из-за морозов москвичей попросили отказаться от автомобилей и пересесть на городской транспорт. Морозная погода задержится в столичном регионе до конца недели, уточнили специалисты.
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Погода , Новости Москвы , МОЭК , Мосэнерго , АГН "Москва"
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