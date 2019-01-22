Москвичей ждет испытание сильными морозами

Испытание крепкими морозами ждет жителей Москвы , сообщает «МИР 24». Столбики термометров в столице и области во вторник к вечеру устремятся к 20-градусной отметке.

Сильного снегопада синоптики не обещают, но местами осадки все-таки будут идти. В ГИБДД водителей призывают быть осторожными: на дорогах возможен гололед. Морозная погода сохранится в столичном регионе до конца недели. Температура воздуха будет на пять-шесть градусов ниже многолетних значений.

Сильный снегопад, который перед приходом морозов обрушился на российскую столицу, не помешал движению на дорогах Москвы. Коммунальщики вовремя убирали с улиц города снег, который потом свозили на плавилки. Они работают круглосуточно.

«Где-то около 100 машин приходит за смену, 1,5 тысячи кубов», — говорит мастер снегосплавного пункта Александр Никулин.

В эти морозные дни не надо забывать о тех, кому нужна помощь. Орнитологи просят москвичей подкармливать птиц творогом и несоленым салом.

Наверняка, не откажутся от такого угощения и пернатые Санкт-Петербурга. В северной столице тоже переживают арктические морозы. Местами там до минус 23 градусов, но по ощущениям еще холоднее. Накануне некоторые водители так и не смогли завести свои автомобили. А те, кто все-таки выехал на улицы города, застряли в многокилометровых пробках.

Сильные морозы днем в Санкт-Петербурге ослабнут, но к ночи опять похолодает.