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Москвичей ждет испытание сильными морозами 

Мир24 + ещё 1
Испытание крепкими морозами ждет жителей Москвы, сообщает «МИР 24». Столбики термометров в столице и области во вторник к вечеру устремятся к 20-градусной отметке.
Сильного снегопада синоптики не обещают, но местами осадки все-таки будут идти. В ГИБДД водителей призывают быть осторожными: на дорогах возможен гололед. Морозная погода сохранится в столичном регионе до конца недели. Температура воздуха будет на пять-шесть градусов ниже многолетних значений.
Сильный снегопад, который перед приходом морозов обрушился на российскую столицу, не помешал движению на дорогах Москвы. Коммунальщики вовремя убирали с улиц города снег, который потом свозили на плавилки. Они работают круглосуточно.
«Где-то около 100 машин приходит за смену, 1,5 тысячи кубов», — говорит мастер снегосплавного пункта Александр Никулин.
В эти морозные дни не надо забывать о тех, кому нужна помощь. Орнитологи просят москвичей подкармливать птиц творогом и несоленым салом.
Наверняка, не откажутся от такого угощения и пернатые Санкт-Петербурга. В северной столице тоже переживают арктические морозы. Местами там до минус 23 градусов, но по ощущениям еще холоднее. Накануне некоторые водители так и не смогли завести свои автомобили. А те, кто все-таки выехал на улицы города, застряли в многокилометровых пробках.
Сильные морозы днем в Санкт-Петербурге ослабнут, но к ночи опять похолодает.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Александр Никулин , ГИБДД , Москва
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