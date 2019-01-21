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Московских водителей попросили быть повнимательней 

Мослента + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными на дорогах в связи с изменениями погоды, говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.
В период снегопада и гололедицы всем участникам движения необходимо помнить о мерах безопасности, подчеркивают полицейские.
В связи со снегопадом и прогнозируемым значительным понижением температуры воздуха ГИБДД Москвы просит водителей «быть максимально внимательными на дорогах», соблюдать безопасную дистанцию, не тормозить резко и выбирать скорость движения исходя из состояния дороги.
Кроме того, столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдать правила остановки и стоянки, чтобы не мешать работе коммунальной техники, особенно по ночам.
Пешеходам ГИБДД рекомендует использовать светоотражающие элементы, передвигаться следует только по тротуарам и переходить дорогу исключительно по переходам, «предварительно убедившись в безопасности».
Ранее 21 января синоптики сообщили, что грядущая неделя в столице будет морозной. «Вторжение холода начинается уже сегодня, в вечернее время морозы окрепнут до минус 12-14 градусов», — сообщили в центре погоды «Фобос». Пик похолодания придется на среду, когда столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов в Москве и до минус 25-27 в Подмосковье.
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Погода , Новости Москвы , Общество , ГИБДД , Москва
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