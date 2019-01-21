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Синоптики предупредили о сильных морозах в Петербурге 

RT на русском + ещё 1 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили о сильных морозах в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.
«В течение этой недели морозы будут сохраняться, но перепады температуры воздуха наблюдаются», — заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
По его словам, 21 и 22 января погоду определяет антициклон. В городе ожидается -18…-20 ˚С, в пригороде — до -23 ˚С. Днём прогнозируется постепенное повышение до -9…-11 ˚С.
В среду, 23 января, циклон должен приблизиться к Петербургу, поэтому утром-днём пойдёт снег. Ночью будет -16 ˚С, днём — до -5…-7 ˚С.
Ранее progorod43.ru сообщало о ветре до 18 м/с в Кировской области 18 января.
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Погода , Общество , Александр Колесов , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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