Синоптики предупредили о сильных морозах в Петербурге

Синоптики предупредили о сильных морозах в Санкт-Петербурге , сообщает kp.ru

«В течение этой недели морозы будут сохраняться, но перепады температуры воздуха наблюдаются», — заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, 21 и 22 января погоду определяет антициклон. В городе ожидается -18…-20 ˚С, в пригороде — до -23 ˚С. Днём прогнозируется постепенное повышение до -9…-11 ˚С.

В среду, 23 января, циклон должен приблизиться к Петербургу, поэтому утром-днём пойдёт снег. Ночью будет -16 ˚С, днём — до -5…-7 ˚С.

Ранее progorod43.ru сообщало о ветре до 18 м/с в Кировской области 18 января.