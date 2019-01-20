Москва меняется: последние новости

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию на дороге в связи с ожидаемыми вечером заморозками

Гидрометцентр предупреждает жителей ЦФО о метели с порывистым ветром до 17 м/с в канун Старого Нового года