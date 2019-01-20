В начале следующей недели в Москву начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, а температура воздуха понизится до -25 градусов. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Во вторник и среду температурный фон достигнет дна морозного колодца, большая часть Европейской России окажется в мешке арктического холода, вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы, до -20…-25°, днем не выше -12…-17°, что аномально холодно и на 9-10° ниже положенной для конца января климатической нормы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что холода отступят во второй половине недели.