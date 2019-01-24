В Москву идет тепло

Морозы в столице сохранятся в столичном регионе до выходных. Днем в субботу они начнут ослабевать, и к середине следующей недели дневная температура приблизится к нулю, сообщает Гидрометцентр России

В ночь на субботу, 26 января, осадков не будет. Минимальная температура составит -20 градусов в столице, в центре города до -16, по области до -22, местами до -27.

Днем потеплеет, пойдет снег, местами возможна метель, порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. В воскресенье, 27 января, ожидаются снег, метель и такой же порывистый ветер. Ночью до -10 в столице и -12 по области, днем до -5 и -8 соответственно.

В понедельник прогнозируется снег, ночью -6…-11, днем -2…-7. Во вторник, 29 января, небольшой снег, и еще немного теплее: ночью -5…-10, днем 0…-5.

Снегопад в эти выходные окажется самым сильным за зиму: выпадет до 17 миллиметров осадков.