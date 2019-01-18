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Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Столичным автомобилистам посоветовали быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию, так как вечером18 января ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в микроблоге в Twitter.
"На улице плюс 1, все тает, и пахнет весной, и хочется резиновых сапог и летней резины. Увы, оттепель ненадолго", — предупредили водителей в ЦОДД. Уже этим вечером в город вернутся заморозки, поэтому "будет вместо ручьев каток, и на дороге тоже", пояснили в пресс-службе.
"Держите дистанцию. А если вы пешеход, то друг друга", — с юмором добавили авторы сообщения.
Администратор Московского парковочного пространства, в свою очередь, обратился к водителям с просьбой не нарушать правила парковки, чтобы не мешать участникам праздничных мероприятий в ночь на Крещение. В пресс-службе АМПП напомнили, что в местах крещенских купаний соберется большое количество людей. "Мы просим автомобилистов быть внимательными при передвижении по городу, соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных местах", — сказано в сообщении.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Москва
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