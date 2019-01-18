Крест на морозе: зима сделает перерыв

Погода обманет москвичей и вместо крещенских морозов подсунет аномальное потепление. Впрочем, суровый «минус» все же не обойдет столицу стороной. С понедельника температура начнет падать и опустится до -25°С к концу недели, что на 9°С ниже климатической нормы.

В пятницу циклон принесет в Москву аномально теплую для этого времени года погоду. Столбики термометров превысят нулевую отметку. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Днем 18 января синоптики прогнозируют 0…+2°С и небольшие осадки. Ветер юго-западный с порывами до 7-12 м/с.

Тем не менее теплая погода продержится в столице недолго — ночью на Крещение вновь подморозит. Температура воздуха составит -6…-4°С. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление ниже нормы, 736 мм рт. ст.

В этом году в Москве открыли 57 площадок для крещенских купаний, оборудованных безопасными подходами, теплыми раздевалками и пунктами обогрева. Среди точек — Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке, Дворцовый и Большой Садовый пруды, а также водный стадион «Динамо». Если вы все же решились на погружение, не забудьте проконсультироваться с врачом, а также сделать несколько разогревающих тело упражнений перед погружением в иордань.

19 января, в субботу, натиск холода усилится. Днем в Москве ожидается -7…-5°С, ночью -12…-10°С. В течение дня в городе пройдет снег, который к вечеру перерастет в слабую метель — автомобилистам и пешеходам стоит соблюдать максимальную осторожность. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферный фон повысится и составит 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 января, москвичей ждет вполне комфортная зимняя погода с умеренными морозами и снегом. Днем синоптики обещают -7…-5°С, ночью -11…-9°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

Как и каждое третье воскресенье месяца, вход в большинство столичных музеев будет бесплатным. Мы, в частности, рекомендуем посетить филиалы Московского музея современного искусства: на Гоголевском, 10, открыта выставка работ Михаила Шемякина и персональная выставка Славы ПТРК о рубеже 90-2000-х годов. Получить заряд эстетического удовольствия можно и в Коломенском — в Малом выставочном зале дворца царя Алексея Михайловича открыта экспозиция валенок, от исторических до современных вариантов, в том числе и на шпильке.

В начале новой недели в столицу устремится холодный воздух, соответственно, температура воздуха 21 января, в понедельник, заметно опустится: до -10…-8°С днем и -13…-11°С ночью. В течение дня временами пройдет небольшой снег.

Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон понизится до 741 мм рт. ст.

Тем не менее, погода все еще подходит для того, чтобы провести дольше 10 минут на улице, особенно если при этом заняться физическими упражнениями. Например, скандинавской ходьбой, которая задействует все группы мышц и сжигает на 50% больше калорий, чем обычная. Занятия по данному виду спорта с 13 января проходят на территории спорткомплекса «Лужники». Регистрации не требуется, участие в тренировке бесплатное.

22 января, во вторник, в Москву продолжит поступать холодный воздух из северных широт, температура воздуха понизится до климатической нормы. Для тех, кто успел забыть, что считать нормальной столичной зимой, напомним, что это -10…-8°С днем и -19…-17°С ночью. Ветер западный, 3-8 м/с. Давление максимально близко к стандарту: 745 мм рт. ст.

Каждую зиму должен быть хотя бы один день, когда на ум автоматически приходят строки Александра «Наше все» Пушкина про мороз и солнце. В 2019-м это будет среда, 23 января. Температура опустится ниже климатической нормы: днем -12…-7°С, ночью -18…-13°С, а небо расчистится от облаков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон повышенный, 752 мм рт. ст.

24 января, в четверг, в Москве будет морозно и преимущественно солнечно, местами пройдет небольшой снег.

Дневная температура составит -14…-9°С, ночная опустится до -23…-18°С — доставайте меховые штаны и шубу из икеевского коврика в стиле «Игры престолов».

Ветер переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Влияние морозного антициклона на погоду в столице продолжится и в конце недели. В пятницу, 25 января, москвичей ожидает малооблачная погода с температурой ниже нормы на 7-9°С. Днем синоптики прогнозируют -17…-12°С и небольшой снег, а ночью -25…-20°С. Ветер переменный, 1-6 м/с. Атмосферный фон немного повышен, 749 мм рт. ст.

Татьянин день традиционного преподносит подарки всем обладательницами этого имени. Так, они смогут бесплатно посетить Государственный исторический музей, в котором сейчас проходят выставки «Русский север», а также « Николай II . Семья и престол». Достаточно предъявить в кассе удостоверение личности.

Повезло и студентам очной формы обучения — 25 января они смогут бесплатно сходить на экскурсию по Останкинской башне. А после экскурсии все морозостойкие Татьяны смогут сходить на каток ВДНХ, который располагается поблизости. Для девушек с таким именем вход будет свободным.