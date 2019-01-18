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В Канаде установились морозы до 55 градусов 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Экстремальные морозы пришли в Канаду. Согласно обнародованным в четверг прогнозам Национального метеобюро, температура в некоторых районах страны может опуститься до минус 55 градусов Цельсия.
Предупреждения о сильных морозах распространены 17 января в северных частях атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, восточных регионах Квебек и Онтарио, в центральных провинциях Манитоба и Саскачеван, в западных провинциях Альберта и Британская Колумбия, а также в двух арктических территориях Канады — Нунавуте и Юконе.
Так, по прогнозам, в Ньюфаундленд и Лабрадоре в ближайшее время может пройти сильный снегопад — выпадет около 30 см снега, а столбики термометров могут опуститься до минус 48 градусов Цельсия. В других указанных регионах при порывах ветра температура воздуха в ночные часы будет опускаться до минус 40-50 градусов ниже 0. Самые экстремальные морозы ожидаются в пятницу в населенном пункте Холл-Бич (территория Нунавут) — до минус 55 градусов Цельсия. В связи с сильными холодами в этих канадских регионах отменены все мероприятия на открытом воздухе.
В Оттаве в ночь на пятницу, согласно прогнозу синоптиков, похолодает до минус 23 градусов Цельсия, а при порывах ветра температура воздуха по ощущениям будет составлять минус 26-28 градусов. В нынешнюю зиму это пока самые низкие температуры, отмеченные в канадской столице.
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Погода , В мире , Общество , Канада , Квебек
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