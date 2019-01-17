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В Москве в декабре 2018 года солнце светило 12 часов 

ТАСС 20 минут назад
Фото: ТАСС
Солнце в декабре 2018 года в Москве светило 12 часов, месяц оказался в 120 раз солнечнее декабря 2017 года. Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Если помните, декабрь 2017 года был невероятно тусклым, темным, нерадостным. Время солнечного сияния составило всего 6 минут. Декабрь 2018 года оказался светлее предыдущего в 120 раз. Солнышка было гораздо больше, оно светило целых 12 часов", — сказал Вильфанд.
Он добавил, что, по предварительным прогнозам, нынешний январь также будет светлее и солнечнее января 2018 года.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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