В Москве в декабре 2018 года солнце светило 12 часов

Солнце в декабре 2018 года в Москве светило 12 часов, месяц оказался в 120 раз солнечнее декабря 2017 года. Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если помните, декабрь 2017 года был невероятно тусклым, темным, нерадостным. Время солнечного сияния составило всего 6 минут. Декабрь 2018 года оказался светлее предыдущего в 120 раз. Солнышка было гораздо больше, оно светило целых 12 часов", — сказал Вильфанд.

Он добавил, что, по предварительным прогнозам, нынешний январь также будет светлее и солнечнее января 2018 года.