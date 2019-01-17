Иерусалим внезапно завалило снегом

Впервые за четыре года жители Иерусалима увидели настоящий снегопад. По израильским меркам в город пришла настоящая зима — термометры показывают два градуса ниже нуля.

Сейчас снежный покров сохранился на горе Хеврон и недалеко от Голанских высот. Ради того, чтобы увидеть непривычные для региона осадки, иудеи отправились в Верхнюю Галилею. На 17−18 января в местных гостиницах забронированы все номера.

В северных и центральных регионах Израиля экстренные службы, после предупреждения синоптиков, заранее приготовились к буре. Специальными цепями оснастили пожарные машины, чтобы они не скользили в случае образования гололёда. Несколько автомагистралей перекрыли из-за сильного ветра.

Ранее News.ru сообщал о визите нового мэра Иерусалима в Русскую духовную миссию на Святой земле. Одной из главных тем встречи стало обустройство дороги к Горненскому женскому монастырю в Эйн-Кареме. Обитель является важнейшим местом паломничества для христиан.