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Иерусалим внезапно завалило снегом 

News.ru 32 минуты назад
Фото: @irisha1601_israil
Впервые за четыре года жители Иерусалима увидели настоящий снегопад. По израильским меркам в город пришла настоящая зима — термометры показывают два градуса ниже нуля.
Аномальная погода не помешала верующим прийти помолиться к Стене Плача в Старом Городе. Социальные сети сразу заполнили фото и видео того, как метель заметает улицы столицы еврейского государства, пишет РИА Новости.
Сейчас снежный покров сохранился на горе Хеврон и недалеко от Голанских высот. Ради того, чтобы увидеть непривычные для региона осадки, иудеи отправились в Верхнюю Галилею. На 17−18 января в местных гостиницах забронированы все номера.
В северных и центральных регионах Израиля экстренные службы, после предупреждения синоптиков, заранее приготовились к буре. Специальными цепями оснастили пожарные машины, чтобы они не скользили в случае образования гололёда. Несколько автомагистралей перекрыли из-за сильного ветра.
Ранее News.ru сообщал о визите нового мэра Иерусалима в Русскую духовную миссию на Святой земле. Одной из главных тем встречи стало обустройство дороги к Горненскому женскому монастырю в Эйн-Кареме. Обитель является важнейшим местом паломничества для христиан.
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Погода , В мире , РИА Новости , Иерусалим
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