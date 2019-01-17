Москвичей предупредили об опасности

Цвет опасности желтый: на Москву идет метель

Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности на четверг, 17 января. По прогнозам синоптиков, столицу ожидают сильный ветер и метель, а также гололедица: в совокупности эти погодные явления делают погоду потенциально небезопасной. Однако уже на следующий день зима снова сменит настроение — температура воздуха повысится до плюсовой и приблизится к рекордным для Москвы значениям.

Согласно данным прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра, 17 января москвичам стоит быть особенно осторожными на улице. В этот день синоптики объявили желтый — третий из пяти возможных — уровень опасности в столичном регионе из-за сильного ветра и метели.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении ведомства на сайте.

На территории Подмосковья и Москвы такой уровень опасности будет действовать с 09:00 до 21:00 четверга.

По данным Гидрометцентра, аналогичные погодные условия будут наблюдаться во всем Центральном федеральном округе, за исключением Ярославской и Тверской областей. Большинство регионов ЦФО ждет неприятная погода:

где-то пройдет сильный снег, причем в некоторых районах он превратится в метель, а где-то растает до дождя.

«В северной половине округа ожидается снег, местами сильный, на западе мокрый снег, дождь, в отдельных районах метель при ветре до 15-18 м/с, местами гололед. На остальной территории местами пройдет небольшой снег. Преобладающая температура воздуха ночью -11…-5°C, при прояснениях до -15°C, днем -7…0°C, на западе до 2°C», — говорится в сообщении.

Как утверждают синоптики, виной всему проходящие через Центральный федеральный округ с запада на восток атмосферные фронты циклона, центр которого переместится со Скандинавии на Финский залив. При этом, несмотря на то, что влияние будет оказывать теплый атмосферный фронт атлантического циклона, новую волну потепления москвичи ощутят далеко не сразу.

Так, в ночь на пятницу снег и метель сохранятся, однако температурный фон начнет повышаться. Своего пика он достигнет днем в пятницу, 18 января: столбик термометра дойдет до отметки в +3°C. По словам синоптиков, такие температурные значения для столицы станут практически рекордными.

«В ночь на пятницу снег и метель при ветре до 18 метров в секунду сохранятся, а температурный фон продолжит повышаться, определяя новую волну тепла. Днем 18 января осадки в Московском регионе будут небольшими, по-прежнему ветрено, температура в столице — плюс 1-3 градуса, по области — минус 2 — плюс 3 градуса.

Следует отметить, что такие значения очень близки к температурному рекорду Москвы, который отмечался в 2007 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 5,1», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Как бы ни радовались жители столицы неожиданному теплу, русская зима свои традиции не забывает — на Крещение морозы снова вернутся в Москву, пусть и в смягченном варианте. Температура понизится до -6…-4°C.

«Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми», — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина «Российской газете».

Отметим, что тепло, сменившиеся крещенскими недоморозами, приведет к новой угрозе — дороги мгновенно покроются гололедицей, о которой синоптики оповещают заранее и предлагают приготовить соответствующую погоде обувь. При гололедице спасатели советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву и учитывая неровности поверхности: «Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами».

В целом Москву продолжит засыпать пушистым снегом, однако в пределах нормы — несмотря на предсказанные метели, большого вреда они нанести не должны.

Напомним, что в прошлом году, в первые выходные февраля в столице случился настоящий снежный апокалипсис.

Тогда на Москву обрушился мощный снегопад: как уверяют синоптики, сильнейший за столетие. По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, за несколько дней выпала месячная норма осадков. Он добавил, что «такого процесса еще не было, когда за непродолжительный период выпадает столько осадков». За одни сутки снежный покров Москвы увеличился на 14 мм, при этом побив рекорд: до сих пор самый большой прирост сугробов в этот день был зафиксирован почти 60 лет назад — в 1957 году.

Тогда стихия унесла жизнь одного человека, он погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Число пострадавших от снегопада составило пять человек. По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Из-за циклона также были задержаны и отменены десятки рейсов, а автомобильное движение затруднялось из-за многочисленных аварий.