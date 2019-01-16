Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дамаск обрушился сильный снегопад 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Очередной циклон привел к мощному снегопаду в сирийской столице Дамаске в среду, в результате чего большая часть улиц подтоплена, передает корреспондент РИА Новости.
Синоптики предупреждали о приходе в сирийскую столицу так называемого полярного циклона, который продлится не более 36 часов. Погода в Дамаске резко испортилась после полудня, небо затянуло тучами, вскоре начался ливень. Однако в 18.30 по местному времени (19.30 мск) ливень сменился мощным снегопадом, который, по словам местных жителей, не наблюдался в январе уже несколько лет.
Большинство улиц подтоплены, однако пробок почти не наблюдается. Возможно, причиной тому стало решение автовладельцев не рисковать и отказаться от использования автотранспорта.
Жители Дамаска радуются природному катаклизму и фотографируют редкие кадры для соцсетей. Есть и те, кто недоволен холодом.
"Аллах ниспосылает благо", — так прокомментировал погоду продавец одного из магазинов. Для жителей города обильные снегопады и ливни означают хороший урожай весной и летом.
Что касается пригородов Дамаска, то в них снегопады шли большую часть января, особенно в горных районах, где высота превышает тысячу метров. Синоптики предупредили жителей горных поселений о возможности образования селевых потоков, крайне опасных в такую погоду.
В связи с циклоном закрыты все морские порты Сирии. В соцсетях опубликованы фотографии разрушенной высокими волнами набережной города Баньяс, а в Латакии встал на мель сухогруз.
Последние новости
Названы страны с самыми красивыми женщинами Ученые поняли, почему собаки - самые преданные друзья В Новгородской области в мужской колонии родилась девочка
Комментарии
Погода , Ближний Восток , В мире , Общество , РИА Новости , Дамаск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня52
Журналистку Бойко арестовали на Украине
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе165
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Названо имя участника «Евровидения» от России
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
01:46
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе
В мире
00:35
Меган Маркл лишили свободы
Шоу-бизнес
03:26
Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС
В мире Статьи
03:10
Названо имя участника «Евровидения» от России
Шоу-бизнес
07:00
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня
В мире
01:01
США озвучили дату выхода из «ракетного» договора
США Армия
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение