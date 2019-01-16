На Дамаск обрушился сильный снегопад

Очередной циклон привел к мощному снегопаду в сирийской столице Дамаске в среду, в результате чего большая часть улиц подтоплена, передает корреспондент РИА Новости

Синоптики предупреждали о приходе в сирийскую столицу так называемого полярного циклона, который продлится не более 36 часов. Погода в Дамаске резко испортилась после полудня, небо затянуло тучами, вскоре начался ливень. Однако в 18.30 по местному времени (19.30 мск) ливень сменился мощным снегопадом, который, по словам местных жителей, не наблюдался в январе уже несколько лет.

Большинство улиц подтоплены, однако пробок почти не наблюдается. Возможно, причиной тому стало решение автовладельцев не рисковать и отказаться от использования автотранспорта.

Жители Дамаска радуются природному катаклизму и фотографируют редкие кадры для соцсетей. Есть и те, кто недоволен холодом.

"Аллах ниспосылает благо", — так прокомментировал погоду продавец одного из магазинов. Для жителей города обильные снегопады и ливни означают хороший урожай весной и летом.

Что касается пригородов Дамаска, то в них снегопады шли большую часть января, особенно в горных районах, где высота превышает тысячу метров. Синоптики предупредили жителей горных поселений о возможности образования селевых потоков, крайне опасных в такую погоду.

В связи с циклоном закрыты все морские порты Сирии. В соцсетях опубликованы фотографии разрушенной высокими волнами набережной города Баньяс, а в Латакии встал на мель сухогруз.