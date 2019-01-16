На Кубани устраняют последствия непогоды

Новороссийске и Последствия ночного ливня и сильного ветра, которые привели к подтоплениям, сходу селей и повалили деревья, устраняют в Анапе Сочи . Сейчас ситуация стабилизировалась, восстановительные работы подходят к концу, в регионе действует введенное с 15 января экстренное предупреждение.

Вода пошла на спад

Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии Анапы, сейчас угрозы подтопления в городе нет. "Была зафиксирована угроза подтопления в селе Сукко, технические средства контроля зарегистрировали резкий подъем реки: за сутки здесь выпала почти полумесячная норма осадков — 28,8 мм. Администрацией Супсехского сельского округа было организовано дежурство и наблюдение за рекой, дополнительно были привлечены две оперативные группы и силы постоянной готовности. После 05:00 уровень воды в реке пошел на спад и сейчас стабилизировался", — сообщили в пресс-службе администрации.

В Новороссийске, где за сутки выпало 27 мм осадков, последствия ливней уже ликвидировали.

"В результате выпадения сильных осадков поднялся уровень реки Старый Цемес на территории села Цемдолина, произошло подтопление двух придомовых территорий по переулку Кузнечный. Службой спасения оперативно был устранен затор и проведена расчистка русла реки.

Эвакуационные мероприятия не проводились. Всего привлекались шесть человек и три единицы техники. Сейчас осадки прекратились, уровень воды уменьшился, он не достигает неблагоприятных отметок", — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Лавины и отключения света

В Сочи аварийно-восстановительные работы продолжаются, их планируют завершить до конца среды, все городские службы в связи с непогодой находятся в режиме повышенной готовности. "На данный момент на объездной дороге в районе Красной Поляны сошли две снежные лавины, туда выделены три единицы техники, 15 человек.

Всего за ночь упали 16 деревьев, осталось [убрать] одно дерево, упавшее на дом.

Нарушено энергоснабжение в районе Барановки, работы по устранению ведутся, планируется закончить сегодня к 18:00", — сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

Экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений действует на Кубани с 15 января. "В течение суток 16 января в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ухудшение видимости в осадках до 1000 метров, усиление ветра с порывами до 22 м/с", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

Помимо этого, накануне спасатели предупреждали о возможной лавиноопасности в горах Краснодарского края выше 500 м, которое действует с 15 января до вечера 17 января. Также до конца суток 16 января действует экстренное предупреждение по подъему уровней воды в реках Черноморского побережья от Анапы до Магри, местами с превышением опасных отметок.