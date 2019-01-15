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Первая январская оттепель зафиксирована в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в Москве 15 января поднялась до плюс 0,3 градуса, сообщает портал ИА «Метеоновости».
«Сегодня в утренние часы температура еще была отрицательной, минус 1,3 градуса, но взяла курс на повышение. Вначале она преодолела нулевой рубеж в сторону положительных значений в центре города, на метеостанции Балчуг в 12:00 было зарегистрировано плюс 0,3 градуса. А в 13:00 до плюс 0,3 градусов потеплело и на опорной метеостанции города, ВДНХ», — говорится в сообщении.
Добавляется, что в декабре оттепели отмечались в течение четырех дней.
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