Первая январская оттепель зафиксирована в Москве

Температура воздуха в Москве 15 января поднялась до плюс 0,3 градуса, сообщает портал ИА «Метеоновости».

«Сегодня в утренние часы температура еще была отрицательной, минус 1,3 градуса, но взяла курс на повышение. Вначале она преодолела нулевой рубеж в сторону положительных значений в центре города, на метеостанции Балчуг в 12:00 было зарегистрировано плюс 0,3 градуса. А в 13:00 до плюс 0,3 градусов потеплело и на опорной метеостанции города, ВДНХ», — говорится в сообщении.

Добавляется, что в декабре оттепели отмечались в течение четырех дней.