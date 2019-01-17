В Москве объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил на 17 января желтый (третий из пяти) уровень опасности в Московском регионе из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщается на сайте учреждения, передает ТАСС.

«Желтый [уровень] — погода потенциально опасна», — предупреждают синоптики. В Московском регионе в четверг с 09:00 прогнозируются сильный ветер, снег, метель, обледенение дорог. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 12-17 м/с.

По данным Гидрометцентра, в четверг пройдет снег, местами сильный. Также синоптики предупреждают о гололедице. Днем температура в столице составит минус три — минус один градус, по области может опуститься до пяти градусов мороза.