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В Москве объявлен желтый уровень опасности 

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Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил на 17 января желтый (третий из пяти) уровень опасности в Московском регионе из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщается на сайте учреждения, передает ТАСС.
«Желтый [уровень] — погода потенциально опасна», — предупреждают синоптики. В Московском регионе в четверг с 09:00 прогнозируются сильный ветер, снег, метель, обледенение дорог. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 12-17 м/с.
По данным Гидрометцентра, в четверг пройдет снег, местами сильный. Также синоптики предупреждают о гололедице. Днем температура в столице составит минус три — минус один градус, по области может опуститься до пяти градусов мороза.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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