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Крещенские морозы вернутся 

Мослента + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
После непродолжительной оттепели в Москве ожидается похолодание. Об этом во вторник, 15 января, сообщается на сайте «Метеоновости».
По данным синоптиков, погода в городе изменится на Крещение. «В ночь на 19 января температура понизится до минус 5-10 градусов, а днем температура составит от 3 до 8 мороза», — говорится в записи. Также метеорологи напомнили о самой «суровой» крещенской ночи в 2006 году, когда морозы в Москве усилились до минус 30,8 градуса.
12 января сообщалось, что крещенские морозы минуют столичный регион. По предварительному прогнозу, погода будет облачной, выпадет незначительное количество снега.
15 января в Москве зафиксировали первую оттепель. Специалисты уточняют, что в утренние часы температура в городе была отрицательной, но затем начала повышаться и достигла 0,3 градуса тепла.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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