Столицу ждет потепление и ветреная погода с метелями

Татьяна Позднякова. Умеренно теплая погода с легким снегом и возможными метелями ожидает москвичей в течение недели. 14 января «ВМ» сообщила об этом главный специалист Метеобюро Москвы

По словам метеоролога, в столице уже наблюдается потепление. 14 января температура воздуха составила порядка –2 градусов, что значительно выше, чем было в предыдущие дни.

— Температура воздуха днем сегодня составит от нуля до 2 градусов мороза, но влажность воздуха будет довольно высокой, а порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду, поэтому будет казаться, что на улице так же холодно, как в утренние и ночные часы, — рассказала Позднякова. — В среду и четверг мы будем находиться в тылу циклона, который принесет более холодный воздух, и это в первую очередь отразится на ночных температурах.

В среду в Москве ожидается 6–8 градусов ниже нуля. В четверг в утренние часы будет –8–10 градусов, а днем — в пределах 2–5 градусов мороза, что выше климатической нормы на три-четыре отметки.

— Следующий циклон подойдет к нам в пятницу, — добавила метеоролог. — Ночь еще будет довольно холодной, –5–10 градусов, а дневная температура приблизится к нулевой отметке. В центре Москвы будет 0 градусов, на остальной территории –1–3. С умеренно морозной погодой, снежком и температурой порядка минус 3–5 градусов ожидается и Крещенская ночь.

Плотный ветер, как говорит Татьяна Позднякова, сохранится на протяжении всей недели, поэтому будет ощущение, что на улице не очень комфортно. 19 января в Москве прогнозируется 2–4 градуса ниже нуля.

КСТАТИ

Самая холодная Крещенская ночь в России ожидается в якутском селе Оймякон: 49 градусов мороза. В городе Якутске похолодает до –44 градусов. В последние дни на севере Якутии по ночам фиксируется температура –45–50 градусов.