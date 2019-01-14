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Столицу ждет потепление и ветреная погода с метелями 

Вечерняя Москва + ещё 7 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Умеренно теплая погода с легким снегом и возможными метелями ожидает москвичей в течение недели. 14 января «ВМ» сообщила об этом главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
По словам метеоролога, в столице уже наблюдается потепление. 14 января температура воздуха составила порядка –2 градусов, что значительно выше, чем было в предыдущие дни.
— Температура воздуха днем сегодня составит от нуля до 2 градусов мороза, но влажность воздуха будет довольно высокой, а порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду, поэтому будет казаться, что на улице так же холодно, как в утренние и ночные часы, — рассказала Позднякова. — В среду и четверг мы будем находиться в тылу циклона, который принесет более холодный воздух, и это в первую очередь отразится на ночных температурах.
В среду в Москве ожидается 6–8 градусов ниже нуля. В четверг в утренние часы будет –8–10 градусов, а днем — в пределах 2–5 градусов мороза, что выше климатической нормы на три-четыре отметки.
— Следующий циклон подойдет к нам в пятницу, — добавила метеоролог. — Ночь еще будет довольно холодной, –5–10 градусов, а дневная температура приблизится к нулевой отметке. В центре Москвы будет 0 градусов, на остальной территории –1–3. С умеренно морозной погодой, снежком и температурой порядка минус 3–5 градусов ожидается и Крещенская ночь.
Плотный ветер, как говорит Татьяна Позднякова, сохранится на протяжении всей недели, поэтому будет ощущение, что на улице не очень комфортно. 19 января в Москве прогнозируется 2–4 градуса ниже нуля.

КСТАТИ

Самая холодная Крещенская ночь в России ожидается в якутском селе Оймякон: 49 градусов мороза. В городе Якутске похолодает до –44 градусов. В последние дни на севере Якутии по ночам фиксируется температура –45–50 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , Москва
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