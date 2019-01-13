На Европу обрушился сильнейший снегопад 

Число жертв непогоды уже перевалило за два десятка
Экстремальный снегопад вызвал хаос в некоторых частях Европы на этой неделе, в результате чего одни регионы Германии и Австрии оказались полностью парализованными. В некоторых частях Австрии выпало до трех метров снега.
Альпийские регионы по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку в ближайшие дни ожидается, что температура еще понизится, а осадки усилятся.
Два немецких лыжника погибли под лавинами в Австрийских Альпах, к жертвам также привели несколько связанных с погодой дорожных происшествий.
По данным Associated Press, за последнюю неделю по всей Европе было зарегистрировано более 20 смертельных случаев, связанных с погодой.