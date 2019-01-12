Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ночь на субботу на столицу обрушится сильная метель 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из-за сильной метели, которая обрушится на столичный регион в ночь на субботу, 12 января, синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.
В Гидрометцентре добавили, что ситуацию в мегаполисе осложнит гололедица. При этом в Москве похолодает до минус 14, в Подмосковье синоптики обещают около 17-ти градусов ниже ноля. Днем в субботу в регионе будет по-прежнему снежно и облачно. Столбики термометра замрут на отметке минус семь.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что сильных снегопадов стоит ждать жителям Самары, Тольятти и Ульяновска. С воскресенья снежная буря начнет заметать Ставрополье. В начале следующей недели новая порция снега выпадет в Поволжье и Черноземье.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В ночь на субботу на столицу обрушится сильная метель Синоптики пообещали москвичам оттепель Синоптики рассказали, какие регионы России в выходные накроют снегопады
Погода , Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спор за Курилы: Россия выдвинула условия Японии246
Лужков отреагировал на ЧП в Москве18
Движение на Транссибе перекрыто2
Лукашенко сделал широкий жест в адрес США328
Москва ответила на планы США по военным294
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение