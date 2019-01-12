В ночь на субботу на столицу обрушится сильная метель

Из-за сильной метели, которая обрушится на столичный регион в ночь на субботу, 12 января, синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

В Гидрометцентре добавили, что ситуацию в мегаполисе осложнит гололедица. При этом в Москве похолодает до минус 14, в Подмосковье синоптики обещают около 17-ти градусов ниже ноля. Днем в субботу в регионе будет по-прежнему снежно и облачно. Столбики термометра замрут на отметке минус семь.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что сильных снегопадов стоит ждать жителям Самары, Тольятти и Ульяновска. С воскресенья снежная буря начнет заметать Ставрополье. В начале следующей недели новая порция снега выпадет в Поволжье и Черноземье.