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ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
ЦОДД попросил автомобилистов пересесть на городской транспорт в связи с мощнейшим снегопадом, который накроет Москву. Предупреждение появилось в Twitter ведомства.
На дорогах ожидаются заносы, ветер и ограниченная видимость. В связи с этим москвичей призывают быть осторожнее и за рулем и при переходе дороги.
Также в ЦОДД напомнили, что городской транспорт работает штатно.
Ранее синоптики объявили в субботу желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за метели. Тем не менее в воскресенье потеплеет. От -5 до -3 градусов ожидается в мегаполисе и до -8 по области. В понедельник температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, а во вторник, по прогнозам синоптиков, будет около нуля.
Атмосферное давление в выходные будет ниже нормы почти на 20 пунктов. По прогнозам синоптиков, к 14 января оно приблизится к рекордному низкому показателю — 723 миллиметров. Воздух прогреется до нуля градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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