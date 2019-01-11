Климатические качели: когда Москву отпустят морозы

Столицу в очередной раз ждут климатические качели. Морозная погода в городе сохранится до воскресенья. Затем в Москву придет потепление, и ко вторнику температура повысится до -1°С. Похолодание вернется в среду — днем ожидается до -12°С. При этом всю неделю в городе будет идти снег, временами сильный. «Газета.Ru» рассказывает, какие еще сюрпризы погода готовит москвичам.

В пятницу в Москве будет морозно — дневная температура ожидается в районе -10…-8°С. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». 11 января местами пройдет небольшой снег — он сохранится и ночью, когда столбики термометров опустятся до -12…-10°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 742 мм рт. ст.

12 января, в субботу, столица окажется во власти атмосферных фронтов, которые принесут с собой снегопады. Температура воздуха при этом сохранится на уровне климатической нормы: днем будет -10…-8°С, ночью -13…-11°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон понизится до 733 мм рт. ст.

Запланируйте вечернюю прогулку с теми, с кем не получилось встретиться на новогодних каникулах из-за майонезной комы. Перед променадом загляните на концерт-лекцию в библиотеку №79, расположенную на Первомайской улице, 38/7. На двухчасовом мероприятии, которое стартует в 15:00, искусствовед Юлия Казанцева исполнит произведения Бетховена, Моцарта и Глюка, а затем расскажет историю их создания.

В воскресенье, 13 января, влияние циклона на погоду усилится: в городе потеплеет, температура окажется на 3-4 градуса выше нормы. Днем синоптики прогнозируют -7…-5°С, а также небольшой снег.

Ближе к ночи небольшой снег перерастет в снегопад, который пройдет при температуре -8…-6°С. Ветер днем юго-западный, 4-9 м/с, ночью сохранит скорость, сменив направление на южное. Атмосферное давление не изменится: все те же унылые 733 мм рт. ст.

Если по каким-либо причинам — например, ночной смене на работе — вам не удалось по-человечески отпраздновать Новый год, есть повод восполнить упущенное. Позовите друзей и отметьте наступление нового года по григорианскому календарю. Нарежьте оливье, зажгите гирлянду, включите «Иронию судьбы» и на один вечер вернитесь в праздничное настроение.

Теплый воздух продолжит поступать в Москву и в понедельник, 14 января. Синоптики прогнозируют облачную, снежную погоду с очень низким атмосферным фоном (727 мм рт. ст.), так что нелегко придется не только тем, кто еще не успел адаптироваться к рабочему ритму, но и вообще всем метеозависимым горожанам. Что касается температуры, то днем ожидается -3…-1°С, ночью потеплеет до -2…0°С. Ветер южный, 6-11 м/с.

Во вторник, 15 января, снегопады продолжатся. Температура воздуха также ожидается выше нормы: днем и ночью будет -6…-1°С. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление по-прежнему останется существенно ниже нормы: 730 мм рт. ст.

16 января, в среду, температурные показатели вернутся в климатическую норму. Ожидается небольшой снег. Днем синоптики прогнозируют -12…-7°С, ночью -10…-15°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон подскочит сразу на десять пунктов, но все равно немного не дотянет до стандарта, остановившись на отметке в 740 мм рт. ст.

Половина зимы уже прошла, а вы толком и не вставали с дивана? Не расстраивайтесь, вам многие сейчас завидуют. Но какой-никакой активностью все же стоит заняться. Например, пойти на каток.

С 10:00 до 14:30 в будни отправляйтесь на ГУМ-Каток, расположенный в центре Москвы на Красной площади. В это время вход будет бесплатным, заплатить придется лишь за прокат коньков, если таковых нет. После заезда прогуляйтесь по новогодней ярмарке и согрейтесь глинтвейном.

Получить удовольствие и не потратить ни монеты также можно на катке «Гигант» в парке «Сокольники». Название у него говорящее — площадь катка около 17 тыс. кв. м. Берите собственные коньки или возьмите в аренду местные за символическую сумму. Еще одна подходящая ледовая площадка — аллея у Северного речного вокзала. Правда, любоваться со льда зданием в стиле «сталинский ампир» можно только тем, у кого есть свои коньки: проката на катке нет.

В четверг, 17 января, в Москву придет антициклон — снегопады прекратятся, а облачное небо местами прояснится. Дневная температура составит -11…-6°С, ночная -15…-10°С. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление — 743 мм рт. ст.

Вечером, с 19:00-21:00 в парке «Зарядье» состоится лекция клинического психолога Никиты Чернова , который расскажет о том, как жить в большом городе без стресса. Небольшой спойлер: помогут несколько простых правил. Например, составление распорядка дня, установка приоритетов между делами и хороший сон. О других способах выжить в Москве и о том, как воплотить это в их жизнь, специалист расскажет на мероприятии. Вход свободный, но не забудьте зарегистрироваться.

18 января, в пятницу, с запада к столице приблизится атлантический циклон. В столице прогнозируется снег и заметно потеплеет. Днем синоптики обещают -6…-1°С, ночью -8…-3°С, так что занятие на время прогулки уже определено: игра в снежки и лепка снеговиков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферный фон 740 мм рт. ст.