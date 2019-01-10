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Лукашенко пригрозил России
Лукашенко пригрозил России

В Москве в ночь на 11 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отмечается, что данное решение было принято из-за тумана.
Предупреждение будет действовать с 21:00 10 января в течение 12 часов, говорится на сайте.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в четверг, 10 января, ожидается до -8 °С.
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Погода , Новости Москвы , Газета.Ru , Москва
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