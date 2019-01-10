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В Москве в ночь на 11 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
RT на русском
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1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Отмечается, что данное решение было принято из-за тумана.
Предупреждение будет действовать с 21:00 10 января в течение 12 часов, говорится на сайте.
Ранее
«Газета.Ru»
сообщала, что в Москве в четверг, 10 января, ожидается до -8 °С.
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