В Москве в ночь на 11 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Отмечается, что данное решение было принято из-за тумана. Предупреждение будет действовать с 21:00 10 января в течение 12 часов, говорится на сайте. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в четверг, 10 января, ожидается до -8 °С.