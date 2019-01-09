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Атмосферное давление резко рухнет в Москве 

Москва24 + ещё 8 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В пятницу в Москве ожидается резкое понижение атмосферного давления, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
За сутки давление понизится примерно на 15 миллиметров ртутного столба. В течение субботы — еще на 5-8 миллиметров. Аномально низкое давление сохранится в столице и в начале следующей недели.
Это связано с тем, что на смену области высокого давления придет ложбина низкого давления. В Россию через Скандинавию придет циклон с Северной Атлантики. Из-за него атмосферное давление будет ниже нормы на 10-13 миллиметров.
По прогнозам синоптиков, на Старый Новый год — 14 января — атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному низкому показателю — 723 миллиметров.
Ранее в столичном Метеобюро сообщили, что в день Старого Нового года воздух в столице прогреется до нуля градусов. При этом в ночные часы столбики термометра покажут от двух до семи градусов мороза.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , АГН "Москва" , Москва
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