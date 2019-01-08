В Европейскую часть России придут аномальные морозы

Жителей европейской части страны ожидают аномальные морозы, которые продлятся до 10 января. Как отмечают синоптики, температура в Москве и области опустится ниже климатической нормы, а сильных осадков в столичном регионе не будет. При этом москвичам следует учитывать резкое падение атмосферного давления.

В европейской части России установятся аномальные морозы. Об этом RT рассказал дежурный синоптик центра «Фобос» Александр Синенков. Он также добавил, что вскоре после морозов наступит небольшое потепление.

«Такие морозы являются аномальными. Но это только значит, что температура ниже средних многолетних значений. Если взять среднемесячную температуру за все годы, такие морозы действительно ниже, чем эти значения, они отличаются от нормы. Но это не значит, что таких морозы никогда не было ранее. Уже через несколько дней морозы пойдут на спад», — сказал он.

Ранее о том, что в Центральном и Приволжском федеральных округах температура опустится ниже нормы и будет аномальной, сообщал ТАСС со ссылкой на региональные гидрометеорологические центры и управления МЧС

«Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в ближайшие двое суток на значительной территории Центрального федерального округа… Преобладающая температура воздуха в регионах ЦФО днём 9 января ожидается от -11°С, ночью — -15…-22°С. Небольшой снег пройдёт лишь местами, на дорогах возможна гололедица», — сообщили в агентстве.

В «Гисметео» предупредили, что показатели термометров опустятся на самые низкие показатели с начала зимы.

«Тем временем русская зима сменила амплуа. Рождественская неделя будет морозной. 7-10 января ожидается самая низкая температура в этом сезоне: в Москве до -18°С, по области до -26°С. Дневные значения понизятся до -10°C. Такая погода считается холодной для этого времени. Среднесуточная температура окажется на 4— 6 градусов ниже климатической нормы», — отметили синоптики.

В «Гисметео» также подчеркнули, что прошедшие в начале года снегопады стали «самыми продуктивными в этом сезоне» и значительно превысили норму.

«За двое суток, 2-3 января, снежный покров прирос на 14 см снега. Утром 4 января его высота достигла самого большого значения в ходе зимы (38 см). Такие сугробы более типичны для февраля и на треть превысили норму», — говорится на сайте компании.

В то же время ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков считает, что называть такую температуру «аномальной» не стоит.

«Никаких аномальных морозов, обычная рождественская температура, типичная для этого времени. Разве что на 3 — 5°С ниже климатической нормы. Минимальные значения в ЦФО — до -20…-25°С, а в Приволжском федеральном округе в отдельных районах до -30°С», — сказал он.

Старков добавил, что морозы продержатся «недолго, два-три дня», а потом температура повысится. Однако, подчеркнул он, погода останется характерной для зимы и сильного потепления ждать не стоит.

Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT подчеркнула, что москвичи столкнутся с погодой на 2 — 3°С ниже нормы, тогда как для аномалии отклонение должно составить 5 — 7°С.

«Что касается предстоящего дня — у нас завтра погоду будет определять антициклон, атмосферное давление будет расти, в облаках будут появляться просветы и за счёт выхолаживания воздуха в ночное время температура будет понижаться. Мы ожидаем, что завтра минимальная температура в Москве будет в пределах -13…-15°C, в пониженных местах возможен мороз до -19°C. В Подмосковье в отдельных местах может понижаться до -23°C», — сказала она.

При этом Позднякова добавила, что осадков в столичном регионе будет немного, а морозы отступят уже с 10 января. «К 10 и 11 числу ночная температура будет около -10°С, дневная -5…-7°С в Москве, может до -10°С по области», — добавила главный специалист Метеобюро столицы.

Кроме того, москвичам стоит приготовиться к падению атмосферного давления, предупредили «Метеоновости».

«Основным неблагоприятным фактором в этот день в столичном регионе будет падением атмосферного давления, на которое с ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями», — сообщили в агентстве.

Жителям столицы стоит следовать рекомендациям медиков и быть осторожными, напомнила врач-терапевт Людмила Лапа.