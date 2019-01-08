Аномальные морозы накрыли Поволжье и центр России

Ульяновск и Температура воздуха на Среднем Поволжье упала до аномально низких значений, в Самару Оренбург пришел мороз ниже -20, на десять градусов холоднее нормы, и ожидается похолодание до -28, свидетельствуют данные Гидрометцентра России и региональных главков МЧС

Как следует из прогноза погодных аномалий на сайте метеорологического центра, пояс сильных морозов протянулся по югу Центральной России и Нижнему и Среднему Поволжью, с максимумом в районе Самары.

Ожидается, что к 12 января аномалия сместится за Урал, следует из прогнозной карты.

" (В Самарской области) температура воздуха по области ночью -18, -23 градуса, местами до -28 градусов, днем -15, -20 градусов… Местами по области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на девять градусов и более", — предупреждает областное управление МЧС.

Январская температурная норма в Самарской области -10.

"Температура ночью -21, -26 градусов, днем -12, -17 градусов", — гласит прогноз МЧС по соседней Ульяновской области.

"Температура в северных районах -24, -27 градусов, в западных районах -21, -24 градусов, в центральных и южных районах -21, -24 градусов, в восточных -17, -20 градусов", — сообщает МЧС Оренбургской области, дальше на север.

"Температура воздуха ночью -16, -21 градус, местами -23, -28 градусов, днем -12, -17 градусов", — сообщает МЧС Башкирии, еще севернее. Среднемесячный показатель температуры в январе в обоих регионах -12 градусов.

Сейчас в четырех этих поволжских регионах около -21.

В соседней Челябинской области -25, ожидается понижение температуры до -30, днем будет до -19. В Пермском крае и Свердловской области -16 при норме в -13 градусов, но возможны морозы до -23.

От Нижнего Новгорода до Саратова

Вокруг Самарской и Ульяновской областей теплее, около -13, но ожидаются холода до -27.

"Минимальные температуры воздуха ночью и утром -17, -22 градусов, при прояснениях -23, -28 градусов. Максимальные температуры воздуха днем -13, -18 градусов", — предупреждает МЧС по Татарстану. Норма января здесь -10.

"Температура воздуха ночью до -15, -20 градусов, при прояснениях до -26 градусов, днем -10, -15 градусов. На дорогах накат и гололедица", — сообщает нижегородское областное управление МЧС. Средняя температура января в регионе -9.

В Пензенской области ждут морозов до -13, -18, при прояснении -20, -25, а днем -11, -16. Январская норма тут тоже -9.

"Температура ночью -18, -23 градусов, в пониженных местах -25, -27 градусов, днем -13, -18 градусов, местами в Левобережье -23 градусов", — сообщает управление МЧС по Саратовской области.

Сейчас во всех четырех регионах около -13.

От Брянска до Владимира

Регионы на юге Центральной России ожидает похолодание до -21, -23 градусов, предупреждают спасатели.

"Температура воздуха ночью -17, -12 градусов, местами -21 градуса, днём -13, -8 градусов", — сообщает калужский главк МЧС.

Тульское управление ожидает понижения температуры ночью до -13, -18, днём до -10, -15 градусов.

"Температура воздуха ночью -12, -17 градусов, при прояснениях до -22 градусов, днем -10, -15 градусов", — предупреждают в МЧС по Владимирской области.

В Брянской области похолодает ночью до -13, -18, при прояснениях местами до -23, днём до -9, -14 градусов, ждет МЧС.

"Температура ночью -11, -16 градусов, при прояснениях до -22 градусов, днем -9, -14 градусов", — сообщает МЧС в Орле.

Сейчас во всех этих регионах около -13 градусов. Ближе к Поволжью — в Рязанской и Тамбовской областях -17.

"Температура воздуха ночью по области -13, -18 градусов, местами до -23 градусов, днём -10, -15 градусов", — предупреждает МЧС по Рязанской области. "Температура воздуха ночью -14, -19 градусов, при прояснениях до -23 градусов, днем -10, -15 градусов", — сообщает тамбовское управление МЧС.

Январская норма в обоих регионах -7.