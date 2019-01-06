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В Москве похолодает до -24 градусов на Рождество 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Москву ждут рождественские морозы -24 градуса и таинственное атмосферное явление — «алмазная пыль» — ухудшающее видимость на дорогах. О предстоящих холодах сообщает центр погоды «Фобос».
«Рождественской ночью в Москве морозы окрепнут до -15…-17°, по области -13…-18°, местами при прояснениях до -19…-24°, днем в столице -9…-11°, по области -7…-12°, местами до -15», — говорится в сообщении синоптиков.
Отмечается, что в Рождество в Центральную Россию придет антициклон с запада. В столичном регионе будет облачно, с «просветами». Ветер 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст.
Существенных осадков не ожидается. При этом из-за усиления мороза и сублимации водяного пара возможно красивое атмосферное явление — ледяные иглы или алмазная пыль.
Это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов иглообразной или звездообразной формы, парящих в воздухе. Они сверкают ночью в лучах фонарей и прожекторов, а днем — на солнце.
Хотя «алмазная пыль» может ухудшить видимость до 500-1000 метров, опасаться ее не стоит. Ледяные иглы не могут поранить человека.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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