«Настоящая зима»: когда отступят морозы

Москва имеет все шансы поставить рекорд по количеству рекордов, по крайней мере погодных. В город пришел антициклон, встречающийся раз в 13 лет, из-за чего москвичей ждут сильные морозы, аномально высокое давление и нетипично часто для декабря выглядывающее на небе солнце. По прогнозам синоптиков, холодная бесснежная погода продержится в столице до Нового года.

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит пик похолодания: по прогнозам, пока самой морозной ожидается ночь на среду, 19 декабря. В это время ожидается до -23°С. К пятнице, 21 декабря, ночами столбики термометров могут опуститься до -25°С. Днем будет немногим теплее: -14…-10°С. Как сообщили в центре «Фобос», в целом температура окажется на 6-8°С ниже средних многолетних значений. Ветер в ближайшие дни метеорологи прогнозируют слабый, преимущественно восточный и юго-восточный.

Также ожидается высокая влажность воздуха — 85-90%.

Такую синоптическую ситуацию в Москве обеспечил мощный и достаточно редкий скандинавский антициклон: подобные атмосферные фронты формируются в регионе лишь раз в 13 лет. В среднем они существуют восемь-девять дней.

За счет антициклона в столице наблюдается повышенное атмосферное давление: 760-766 мм рт. ст., эти показатели сохранятся до конца рабочей недели. Только к пятнице это значение понизится до 754-756 мм рт. ст.

Антициклон задержится над центром Европейской России , из-за чего в Москве установится морозная, безветренная и малооблачная погода, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд : «В ближайшую неделю совершенно однородный режим погоды: малооблачно, солнечно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3-5 градусов. Настоящая зима».

Москвичам стоит помнить, что в 8-9 часов утра температуры будут ближе к ночным, чем к дневным значениям, добавил Вильфанд.

«Это нужно иметь в виду, особенно собирая детей в школу и самим одеваясь на работу», — сказал он.

В целом морозная погода без существенных осадков сохранится в столичном регионе до Нового года. «Холодная погода продержится в Москве и области до середины следующей недели. Дальше мороз начнет постепенно ослабевать — на два-три градуса каждый день. Но до оттепели пока дело не дойдет», — рассказала « Российской газете » заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Оптимистичные метеорологи отмечают, что у наступившего «ледникового периода» есть очевидный плюс. «Дело в том, что декабрь — самый пасмурный месяц года. Суммарная продолжительность периода ясного неба всего 74 часа. Это на 1/3 меньше, чем бывает в январе или феврале. А в этом году благодаря антициклону жители региона чаще будут видеть солнце»,

Отметим, что предыдущий температурный рекорд с начала зимы был установлен в ночь на 17 декабря: тогда в Москве похолодало до -15,2°С, а в Подмосковье до -22,5°С. До этой ночи самые низкие показатели были зафиксированы 1 декабря: -15,1°С и -22,2°С соответственно.

При этом из-за безветренной холодной погоды на столицу опустился «морозный туман». Такое явление больше характерно для сурового климата Сибири и Дальнего Востока, заявил главный специалист «Фобоса» Евгений Тишковец

В результате резкого понижения температуры произошло вымерзание водяного пара. Видимость в столице уменьшилась до 600-1000 метров, а москвичи впали в панику, жалуясь в соцсетях на то, что им стало тяжелее дышать на улицах. При этом, как пояснил метеоролог Илья Кодарин Pravda.ru, в появлении тумана сыграл свою роль и очищенный пар ТЭЦ, которые работают практически на полную мощность.

Тем временем медики подробно рассказали, как пережить морозы. Так, главный диетолог Минздрава посоветовал россиянам есть высокоуглеводную пищу, чтобы не замерзнуть зимой. Кроме того, не повредит и жирная пища в небольшом количестве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения РФ, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.