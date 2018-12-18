В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в январе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предварительном прогнозе погоды на январь.

Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, в пределах климатической нормы и на градус выше температура ожидается на европейской территории и на севере Сибири. Холоднее обычного может быть в Амурской области, на юге Хабаровского края, на Южном Урале.

Ниже нормы температура окажется на севере Западной Сибири. Морозный январь прогнозируется, например, в Алтайском крае и Республике Алтай.

«Среднесуточная температура января для Москвы — это -9,3 ˚С. То есть ночные температуры составляют -12…-17 ˚С, дневные — -6…-11 ˚С. При похолоданиях столбики термометров могут по ночам опускаться до -20…-25˚С, а днём до -15…-20˚С», — заявила Паршина.

10 декабря URA.RU сообщало, что в Кургане частично отменили занятия в школах из-за мороза.