Столичный регион накроют 25-градусные морозы

На предстоящей неделе в Москве сохранится морозная погода без осадков. В ночное время столбики термометров опустятся до 20-25 градусов с отметкой «минус».

Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

— В течение предстоящих семи дней погода в Москве и Подмосковье существенно не изменится, — отметили в центре, добавив, что погоду будет определять мощный антициклон. Столицу ждет переменная облачность без осадков с температурой на семь градусов ниже средних значений этого сезона.

В дневное время в Москве и области будет от 10 до 14 градусов мороза. В ночное время столбики термометров опустятся до -20. К концу недели ожидается до минус 24 градусов. Будет дуть слабый восточный и юго-восточный ветер. Влажность воздуха составит 85-90 процентов, передает агентство «Москва»

Ранее сообщалось, что в российской столице из-за непогоды ухудшилась видимость до 1000 тысячи метров.