Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичный регион накроют 25-градусные морозы 

Вечерняя Москва 17 минут назад
На предстоящей неделе в Москве сохранится морозная погода без осадков. В ночное время столбики термометров опустятся до 20-25 градусов с отметкой «минус».
Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
— В течение предстоящих семи дней погода в Москве и Подмосковье существенно не изменится, — отметили в центре, добавив, что погоду будет определять мощный антициклон. Столицу ждет переменная облачность без осадков с температурой на семь градусов ниже средних значений этого сезона.
В дневное время в Москве и области будет от 10 до 14 градусов мороза. В ночное время столбики термометров опустятся до -20. К концу недели ожидается до минус 24 градусов. Будет дуть слабый восточный и юго-восточный ветер. Влажность воздуха составит 85-90 процентов, передает агентство «Москва».
Ранее сообщалось, что в российской столице из-за непогоды ухудшилась видимость до 1000 тысячи метров.
Вечерняя Москва: последние новости
Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении Минувшая ночь в столице стала самой морозной с наступления зимы На столицу опустился «морозный туман»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье92
Керченский инцидент: СБУ назвала цель украинских моряков14
Кремль обратился к журналистам с просьбой9
Порошенко планирует новогоднюю провокацию157
В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному281
Видео
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
05:48
В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному
Общество
03:51
Керченский инцидент: СБУ назвала цель украинских моряков
Украина В мире
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
00:12
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Происшествия
01:40
Лавров прокомментировал вероятность войны с Украиной
Политика
01:59
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение