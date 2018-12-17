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Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Всю текущую рабочую неделю Москва и Подмосковье будет находится в зоне повышенного атмосферного давления, затем будет немного понижаться, потому что центр антициклона, который формирует погоду, будет смещаться на средний Урал.
В целом в течение недели атмосферное давление будет на уровне 765-766 миллиметров ртутного столба. Об этом РИА "Новости" сообщила Татьяна Позднякова из столичного метеобюро.
Ранее синоптики сообщили, что в понедельник атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше климатической нормы на 15 миллиметров.
Напомним, сильные морозы в Москве продержаться до середины следующей недели. После этого мороз будет ослабевать, на два-три градуса каждый день. Обильные снегопады в настоящее время можно наблюдать в Поволжье. Но идти снег будет недолго, затем наступит похолодание.
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