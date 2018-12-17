«Фобос»: Морозная погода без существенных осадков сохранится в Москве до Нового года

Морозная погода без существенных осадков сохранится в столичном регионе до Нового года. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

«Такая умеренно морозная погода, которая стоит в столичном регионе, отличается стабильностью, консервативностью, поэтому ожидать какого-то резкого потепления не стоит. Мы полагаем, что такая погода сохранится до новогодних праздников», — сказал собеседник агентства.

По его словам, погоду в столице и области определяет мощный антициклон. На предстоящей неделе ожидается морозная погода и повышенное атмосферное давление.