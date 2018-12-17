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«Фобос»: Морозная погода без существенных осадков сохранится в Москве до Нового года 

Агентство «Москва» + ещё 5 1 час назад
Морозная погода без существенных осадков сохранится в столичном регионе до Нового года. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«Такая умеренно морозная погода, которая стоит в столичном регионе, отличается стабильностью, консервативностью, поэтому ожидать какого-то резкого потепления не стоит. Мы полагаем, что такая погода сохранится до новогодних праздников», — сказал собеседник агентства.
По его словам, погоду в столице и области определяет мощный антициклон. На предстоящей неделе ожидается морозная погода и повышенное атмосферное давление.
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