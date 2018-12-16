Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей ждёт самая холодная зимняя ночь 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
20-ти градусные морозы пришли в столичный регион. Ночь на 17 декабря в столичном регионе обещает стать самой холодной с начала зимы.
«Ближайшей ночью в условиях относительно малооблачной и спокойной антициклональной погоды, в Москве температура воздуха понизится до 15−17 градусов мороза, по области ожидается от минус 14 до минус 19, местами до 24 градусов мороза», — рассказали в центре погоды «Фобос».
Пока рекорд холода принадлежит 1 декабря 2018 года, когда минимальная температура воздуха составила минус 15,1 градусов.
В ночь на 16 декабря в Подмосковье воздух остыл почти до минус 20 градусов. Показатель в 19,7 градусов мороза был зафиксирован в Черустях.
Ранее News.ru писал, что жители и гости столицы в новогоднюю ночь смогут слепить снеговиков из настоящего снега. По предварительным данным, снегопад в Москве начнётся ещё утром 31 декабря.
News.ru: последние новости
Антициклон установит в Москве январскую погоду Оттепель в Москве сменилась резким похолоданием Синоптики предупредили москвичей о сильном морозе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии103
Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют21
Церковь расколола Украину136
Лукашенко провел тайное совещание из-за «давления РФ»527
«Я ищу углы, да. Ну редакция требует крови»14
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
00:50
Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют
Общество
00:52
Церковь расколола Украину
Украина В мире
01:13
Полицейским собакам в США выдали сапоги
В мире
00:22
Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском
Происшествия
08:00
«Я переспал с Дженнифер Лоуренс»
Шоу-бизнес
05:11
Лукашенко провел тайное совещание из-за «давления РФ»
Политика В мире
00:52
У российского корабля отвалился импортный якорь
Оружие Армия
01:41
Эрдоган дразнит США
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение