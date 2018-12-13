Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы посоветовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт. К вечеру интенсивность осадков в столице может увеличиться.
«Снегопад усилится к вечернему часу пик. По возможности, откажитесь сегодня вечером от поездок на личном автомобиле. Пользуйтесь городским транспортом», — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал, что 43 рейса отложены или отменены в столичных аэропортах. Причиной этому послужил сильный снегопад. По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту Домодедово отменены восемь рейсов. Ещё 10 задержаны на неопределённый срок. В аэропорту Шереметьево отложены 12 рейсов, а во Внуково — 13.