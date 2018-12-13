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Москву засыплет снегом 

Мослента 1 час назад
В четверг, 13 декабря, в столичном регионе может выпасть до 10 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос».
«Минувшей ночью атмосферный фронт принес к берегам Москвы-реки новые порции снегопадов, компенсируя подтаявший снежный покров, а также открыл дорогу в регион более холодному воздуха», — уточнили эксперты.
Предполагается, что основная масса осадков выпадет в вечерний час пик: снегопад продолжится с 15:00 до 21:00, что чревато ухудшением ситуации на дорогах., уточняет агентство «Москва».
По состоянию на 09:30 сервис «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность дорог на пять баллов из десяти возможных. Затруднения зафиксированы на МКАД, Садовом кольце и Шоссе Энтузиастов.
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