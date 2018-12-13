Москву засыплет снегом

В четверг, 13 декабря, в столичном регионе может выпасть до 10 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос».

«Минувшей ночью атмосферный фронт принес к берегам Москвы-реки новые порции снегопадов, компенсируя подтаявший снежный покров, а также открыл дорогу в регион более холодному воздуха», — уточнили эксперты.

Предполагается, что основная масса осадков выпадет в вечерний час пик: снегопад продолжится с 15:00 до 21:00, что чревато ухудшением ситуации на дорогах., уточняет агентство «Москва»