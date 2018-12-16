Синоптики пообещали москвичам «однородную» погоду

Следующая неделя порадует жителей столицы и области полноценной зимой со стабильной температурой воздуха. Как рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд , режим погоды будет «совершенно однородный», сообщает «Интерфакс»

Она будет солнечной, малооблачной, со снегом и морозом ниже нормы на 3–5 градусов. Это происходит благодаря антициклону, который задержится над центром Европейской России.

«В ближайшую неделю совершенно однородный режим погоды: малооблачно, солнечно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3-5 градусов. Настоящая зима», — сообщил метеоролог.

Ночью в столице будет минус 14–17 градусов, в Подмосковье ожидается до минус 20–22 градусов. Днем — минус 10–11 градусов.

Погода будет такой до конца рабочей недели. К этому же времени пойдет небольшой снег, сильных ветров также пока не ожидается.

Как сообщает на своей странице в фейсбуке специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец . 17 декабря наступают Варваринские морозы.

«И действительно, предстоящий понедельник в Москве станет самым морозным на неделе. В условиях антициклональной малооблачной погоды температурный фон окажется уже на 7-10 градусов ниже положенной для середины декабря климатической нормы», — написал он.

Как отмечает Тишковец, так холодно 17 декабря бывает 1 раз за 6 лет.