Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики пообещали москвичам «однородную» погоду 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следующая неделя порадует жителей столицы и области полноценной зимой со стабильной температурой воздуха. Как рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, режим погоды будет «совершенно однородный», сообщает «Интерфакс».
Она будет солнечной, малооблачной, со снегом и морозом ниже нормы на 3–5 градусов. Это происходит благодаря антициклону, который задержится над центром Европейской России.
«В ближайшую неделю совершенно однородный режим погоды: малооблачно, солнечно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3-5 градусов. Настоящая зима», — сообщил метеоролог.
Ночью в столице будет минус 14–17 градусов, в Подмосковье ожидается до минус 20–22 градусов. Днем — минус 10–11 градусов.
Погода будет такой до конца рабочей недели. К этому же времени пойдет небольшой снег, сильных ветров также пока не ожидается.
Как сообщает на своей странице в фейсбуке специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. 17 декабря наступают Варваринские морозы.
«И действительно, предстоящий понедельник в Москве станет самым морозным на неделе. В условиях антициклональной малооблачной погоды температурный фон окажется уже на 7-10 градусов ниже положенной для середины декабря климатической нормы», — написал он.
Как отмечает Тишковец, так холодно 17 декабря бывает 1 раз за 6 лет.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко рассказал о сроках военного положения12
Под Донецком произошел бой741
В Крыму предостерегли Турцию87
Турция завалит США заказами на F-35167
У Миллы Йовович требуют деньги за потерю руки
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
00:50
Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют
Общество
00:52
Церковь расколола Украину
Украина В мире
01:13
Полицейским собакам в США выдали сапоги
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение