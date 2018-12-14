Московские морозы пошли на рекорд

На следующей неделе в столичном регионе ожидаются сильные морозы. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили специалисты Гидрометцентра, передает ТАСС

В понедельник и вторник температура воздуха днем составит до минус 10-14 градусов, в ночное время — до минус 16. В среду и четверг столбики термометров в светлое время суток опустятся до отметки в 14 градусов мороза, ночью — до минус 17. Синоптики прогнозируют гололедицу и небольшие осадки в виде слабого снега.

По данным Gismeteo, такая погода считается холодной для середины декабря. Абсолютный температурный минимум сезона был зафиксирован 1 декабря и составил минус 15,1 градуса.

14 декабря стало известно о том, что на грядущих выходных в Москву придут сильный мороз и ясная солнечная погода. Кроме того, ожидается превышение нормальных показателей атмосферного давления примерно на 17 миллиметров ртутного столба.