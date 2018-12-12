В Южной Корее шесть человек погибли из-за холодов

Жертвами холодной погоды с Южной Кореи с начала декабря стали шесть человек, еще 48 обратились за помощью в медицинские учреждения, свидетельствуют данные центра по контролю и предотвращению заболеваний.

Больше всего пострадавших в Сеуле, провинциях Кёнгидо, Чхунчхон-Пукто, Чолла-Намдо, Кёнсан-Пукто.

На прошлой неделе температура воздуха в отдельных районах опускалась до -12 градусов. Жителей ряда провинций власти предупредили об опасности, связанной с холодной по меркам страны погодой.

Ночная температура в Южной Корее в декабре в среднем держится на отметке в минус четыре градуса.