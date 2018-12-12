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Меркель объявила решение по санцкиям
Меркель объявила решение по санцкиям

В Южной Корее шесть человек погибли из-за холодов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: AP Photo / Lee Jin-man
Жертвами холодной погоды с Южной Кореи с начала декабря стали шесть человек, еще 48 обратились за помощью в медицинские учреждения, свидетельствуют данные центра по контролю и предотвращению заболеваний.
Больше всего пострадавших в Сеуле, провинциях Кёнгидо, Чхунчхон-Пукто, Чолла-Намдо, Кёнсан-Пукто.
На прошлой неделе температура воздуха в отдельных районах опускалась до -12 градусов. Жителей ряда провинций власти предупредили об опасности, связанной с холодной по меркам страны погодой.
Ночная температура в Южной Корее в декабре в среднем держится на отметке в минус четыре градуса.
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